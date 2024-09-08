​Прудников: «Столько пришлось пролететь ради одного матча»

Сборная России покинула вьетнамскую столицу Ханой, сыграв в итоге лишь один матч из двух запланированных - встречу с тайскими коллегами пришлось отменить из-за разбушевавшегося тайфуна. Этим очень расстроен бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников - он считает, что команда проделала неоправданно долгую дорогу ради одного-единственного матча.

- Жаль. Ты пролетаешь такое большое количество километров, но сыграл в итоге не все матчи. Не то чтобы впустую ты прилетел туда, тем не менее, когда проделываешь такой долгий путь и не добиваешься при этом желаемой цели, конечно, это неприятно, - заявил Прудников в эфире телеканала «Матч ТВ».