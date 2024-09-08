​Булыкин положительно оценивает аренду Севикяна

Московский «Локомотив» объявил о возвращении в клуб воспитанника - армянского футболиста Эдгара Севикяна, который арендован у венгерского «Ференцвароша». Арендное соглашение сроком на год предусматривает и возможность выкупа 23-летнего нападающего по истечении аренды. Бывший форвард московского клуба Дмитрий Булыкин положительно оценивает эти новости:

- На самом деле, когда есть здоровая конкуренция не только в играх, но и на тренировках это заставляет прогрессировать всех футболистов. Я за то, чтобы как можно больше хороших футболистов было в команде, была длинная скамейка, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.