​Сборная России вылетела из Ханоя

Сборная России покинула вьетнамскую столицу Ханой на борту авиарейса, об этом общественность проинформировал официальный телеграм-канал национальной команды. В субботу национальная сборная России должна была сыграть матч с тайской сборной, но его отменили из-за проделок частых в этих местах тайфунов.

Была вероятность того, что матч будет сыгран в воскресенье, но так как синоптики дать гарантий хорошей погоды не смогли, от этой идеи также отказались. И в результате самолёт с российской командой, дождавшись подходящего погодного «окна», взял курс в сторону северной родины.