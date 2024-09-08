​Терёхин: «Возможно, летать во Вьетнам не стоило»

Сборная России отправилась в азиатское турне, но, сыграв товарищеский матч со сборной Вьетнама, она не смогла сразиться с национальной командой Таиланда. Матч отметили из-за тайфуна, и теперь бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин задаётся вопросом - а стоило ли вообще летать так далеко ради одного-единственного матча со слабым соперником?

- Это форс-мажор, и никто здесь вообще не виноват, это стихия. Но не знаю, возможно, не надо было туда летать. Может быть, лучше было бы принять этих соперников дома, чтобы они к нам прилетели, - цитирует слова Терёхина Rusfootball.info.