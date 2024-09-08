​Пономарёв пояснил, почему одобряет выбор Облякова в качестве капитана

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв считает Ивана Облякова достойным высокого звания капитана российской сборной. Обляков исполнял эти обязанности в победном для национальной российской команды матче со сборной Вьетнама.

- Я думаю, что Обляков может разговорить в коллективе, на поле и вне его. Его капитанство в прошлой игре с Вьетнамом было вполне логичным и закономерным, - цитирует слова Пономарёва betonmobile.ru.

Напомним, что Обляков впервые сыграл за сборную России в 2020 году. В общей сложности он провёл в составе национальной команды одиннадцать матчей.