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Агент отреагировал на информацию о возможном трансфере Фидальго в «Зенит» эксклюзив

07 Сентября 2024 • 23:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Серхио Визуете, агент полузащитника мексиканской «Америки» Альваро Фидальго, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», высказался о возможном переходе игрока в «Зенит».

По данным La Silla Rota, «Зенит» сделал предложение «Америке» по 27-летнему испанцу в размере 11,7 млн евро.

«Интерес от Зенита был зимой, это правда, но сейчас мне об интересе к Фидальго из России ничего неизвестно», — сказал агент.

Трудовой договор Фидальго с «Америкой» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Америка трансферы футбола - лето 2024 Альваро Фидальго Серхио Визуете ещё теги

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