Серхио Визуете, агент полузащитника мексиканской «Америки» Альваро Фидальго, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», высказался о возможном переходе игрока в «Зенит».

По данным La Silla Rota, «Зенит» сделал предложение «Америке» по 27-летнему испанцу в размере 11,7 млн евро.

«Интерес от Зенита был зимой, это правда, но сейчас мне об интересе к Фидальго из России ничего неизвестно», — сказал агент.

Трудовой договор Фидальго с «Америкой» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 8 млн евро.