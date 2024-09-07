Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов — о Севикяне: «Это хороший трансфер для «Локомотива»

07 Сентября 2024 • 23:47 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
14.09 12:00

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возвращении вингера Эдгара Севикяна в московский клуб.

6 сентября «железнодорожники» арендовали своего воспитанника у венгерского «Ференцвароша» до конца текущего сезона.

«У него хороший дриблинг. Он усилит «Локомотив». Может не сразу станет игроком основы, но при выходе на замену будет ярко выглядеть. Для «Локомотива» это хороший трансфер», — приводит слова Наумова портал «РБ Спорт».

После семи туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

В ближайшем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют в гостях с «Оренбургом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Эдгар Севикян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Сентября
22:42
Ринат Билялетдинов оценил трансфер Воробьёва в «Локомотив»
22:25
Севикян: Вариант с «Локомотивом» был для меня приоритетным
19:05
Сенников: Севикян — игрок ротации, он не усилит «Локомотив»
18:24
Кузьмичёв высказался о возможном переходе Джикии в «Локомотив»
18:11
В «Локомотиве» уверены, что Севикян усилит команду
18:00
В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах
13:07
Булыкин: «Если Севикяну что-то не понравится в «Локомотиве», он не будет сильно напрягаться»
11:37
Смородская: «Не понимаю мотивацию Севикяна вернуться в российский чемпионат»
10:41
Канчельскис: «Локомотив» приятно удивил на старте сезона»
09:43
Фёдоров: «Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант для Миранчука»
06 Сентября
18:22
Кузьмичёв считает, что «Локомотив» может вернуть Антона Миранчука
05 Сентября
17:14
Стоцкий: «Галактионов — это хороший специалист»
04 Сентября
12:16
В «Локомотиве» оценили старт сезона
11:20
Нагорных: «Теперь отступные за Пиняева высокие»
01 Сентября
22:42
Галактионов: «Локомотив» пока не начинал трансферную кампанию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев и Барриос обсудили свою драку «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Романцев высказался о трансфере Дзюбы в «Крылья Советов» Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду «Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой Месси обратился к ди Марии, ушедшему из сборной Аргентины
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева
Спортивные новости
СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
23:55 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию о возможном трансфере Фидальго в «Зенит» эксклюзив
23:47 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о Севикяне: «Это хороший трансфер для «Локомотива»
23:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Морено — о ничьей с «Аланией»: «Сочи» создал огромное количество моментов»
23:31 · Россия. Премьер-лига
Канищев: Волков — потеря для «Зенита»? Просто неприятный факт, не более
23:23 · Россия. Премьер-лига
Бышовец считает «Спартак» одним из претендентов на чемпионство
22:42 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов оценил трансфер Воробьёва в «Локомотив»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Наумов прокомментировал аренду Севикяна
22:25 · Россия. Премьер-лига
Севикян: Вариант с «Локомотивом» был для меня приоритетным
20:59 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «В России Промес пойдёт только в «Спартак»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ хочет подписать Зайнутдинова слухи
19:43 · Россия. Премьер-лига
Известна дата Дебюта Промеса в ОАЭ
19:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» обстрелял штанги ворот «Черноморца» и проиграл
19:32 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» намерен подписать Антона Миранчука — хавбек хочет в Европу 1 слухи
19:24 · Россия. Премьер-лига
Семшов выделил лучшего тренера РПЛ на старте сезона
19:05 · Россия. Премьер-лига
Сенников: Севикян — игрок ротации, он не усилит «Локомотив»
19:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» ударно провёл первый тайм, но не смог одолеть «Аланию»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на игру с ФК «10»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв высказался о возможном переходе Джикии в «Локомотив»
18:11 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» уверены, что Севикян усилит команду
18:00 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах
17:48 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» раскрыло срок контракта Гомеса
17:41 · Россия. Премьер-лига
Васютин – об оскорблениях «Зенита»: «Победителей не любят»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Сборная России проиграла бы легионерам РПЛ – Петржела
17:29 · Россия. Премьер-лига
Мовсисян уверен, что Сперцян уедет в Европу
17:22 · Россия. Премьер-лига
Семшов отреагировал на серьёзную травму игрока «Зенита»
Все новости
Рекомендуем