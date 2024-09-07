Наумов — о Севикяне: «Это хороший трансфер для «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возвращении вингера Эдгара Севикяна в московский клуб.

6 сентября «железнодорожники» арендовали своего воспитанника у венгерского «Ференцвароша» до конца текущего сезона.

«У него хороший дриблинг. Он усилит «Локомотив». Может не сразу станет игроком основы, но при выходе на замену будет ярко выглядеть. Для «Локомотива» это хороший трансфер», — приводит слова Наумова портал «РБ Спорт».

После семи туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

В ближайшем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют в гостях с «Оренбургом».