Канищев: Волков — потеря для «Зенита»? Просто неприятный факт, не более

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев отреагировал на травму защитника «сине-бело-голубых» Сергея Волкова.
Напомним, 21-летний футболист порвал крестообразную связку на тренировке.
«Какая же это потеря для «Зенита»? Человек не является основным футболистом команды. Просто неприятный факт, не более», — приводит слова Канищева «Чемпионат».
По мнению эксперта, в «Зените» не заметят травму Волкова, и вряд ли клуб кого-то купит ему на замену.
Волков присоединился к санкт-петербургскому клубу минувшим летом. В футболке «Зенита ему удалось провести всего шесть матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
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