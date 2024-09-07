Канищев: Волков — потеря для «Зенита»? Просто неприятный факт, не более

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев отреагировал на травму защитника «сине-бело-голубых» Сергея Волкова.

Напомним, 21-летний футболист порвал крестообразную связку на тренировке.

«Какая же это потеря для «Зенита»? Человек не является основным футболистом команды. Просто неприятный факт, не более», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

По мнению эксперта, в «Зените» не заметят травму Волкова, и вряд ли клуб кого-то купит ему на замену.

Волков присоединился к санкт-петербургскому клубу минувшим летом. В футболке «Зенита ему удалось провести всего шесть матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.