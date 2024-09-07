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Бышовец считает «Спартак» одним из претендентов на чемпионство

07 Сентября 2024 • 23:23 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Известный тренер Анатолий Бышовец ответил на вопрос, является ли «Спартак» претендентом на золотые медали РПЛ в текущем сезоне.

«Еще недавно было трудно представить, что у «Зенита» возникнут какие-то проблемы. Но сейчас мы видим, что целая группа команд плотно расположилась в верхушке таблицы. «Спартак» находится в этой группе», — цитирует Бышовца Legalbet.

После семи сыгранных туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице. В копилке команды Деяна Станковича 14 набранных очков. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» составляет три балла.

В восьмом туре РПЛ «Спартак» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо».

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