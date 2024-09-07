Ринат Билялетдинов оценил трансфер Воробьёва в «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением об игре нападающего «красно-зелёных» Дмитрия Воробьёва.

В летнее трансферное окно столичный клуб приобрел 26-летнего футболиста у «Оренбурга».

Билялетдинов заявил, что положительно оценивает данный трансфер.

«На фоне былых успехов и заслуг Дзюбы казалось, что этот игрок не совсем подходящего уровня, чтобы с ним «Локомотив» боролся за самые высокие места. Однако на сегодняшний день этот трансфер себя оправдывает», — цитирует Билялетдинова Legalbet.

В текущем сезоне Воробьёв принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет два ассиста.