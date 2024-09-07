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Наумов прокомментировал аренду Севикяна

07 Сентября 2024 • 22:39 Комментировать

Московский «Локомотив» арендовал у венгерского «Ференцвароша» армянского футболиста Эдгара Севикяна. Бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов считает это приобретение хорошим, он прокомментировал последние новости из стана «Локомотива», одобрив сделку.

- Взяли игрока в аренду с правом выкупа. Не думаю, что он изначально будет выходить в стартовом составе, уже по ходу сезона может и влиться. Закрывается трансферное окно, никого нет, а усиливаться надо. Это неплохой вариант, - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.

В настоящий момент московский клуб занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Эдгар Севикян
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