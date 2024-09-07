Севикян: Вариант с «Локомотивом» был для меня приоритетным

Вингер «Локомотива» Эдгар Севикян поделился эмоциями от своего возвращения в родную команду.

— Я рад, что перешел в «Локомотив». Этот вариант, когда появился, сразу стал приоритетным. Счастлив оказаться дома, — приводит слова Севикяна Metaratings.

Напомним, в январе 2024 года Севикян покинул «Пари НН» и перебрался в «Ференцварош». 6 сентября «Локомотив» объявил об аренде 23-летнего футболиста у венгерского клуба.

Дебют Севикяна за основную команду «Локомотива» может состояться 14 сентября. В этот день «железнодорожники» сыграют на выезде с «Оренбургом». Старт поединка запланирован на 12:00 по московскому времени.