Глушаков: «В России Промес пойдёт только в «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Химки», ответил на вопрос о возможном переходе Квинси Промеса в подмосковный клуб.

«А почему не в «Спартаке» (смеется) ? Думаю, он не перейдет в «Химки». В России он пойдет только в «Спартак», — приводит слова Глушакова Sport24.

Напомним, накануне 32-летний Промес вернулся в профессиональный футбол, подписав трудовой договор с клубом «Дубай Юнайтед» из второй лиги ОАЭ.

Стоит сказать, что Глушаков и Промес вместе выступали за «Спартак с 2014 по 2018 год. Известно, что футболисты по сей день в очень хороших дружеских отношениях, ведь именно Глушаков помог Промесу подписать контракт с новой командой.