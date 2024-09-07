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Глушаков: «В России Промес пойдёт только в «Спартак»

07 Сентября 2024 • 20:59 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Химки», ответил на вопрос о возможном переходе Квинси Промеса в подмосковный клуб.

«А почему не в «Спартаке» (смеется) ? Думаю, он не перейдет в «Химки». В России он пойдет только в «Спартак», — приводит слова Глушакова Sport24.

Напомним, накануне 32-летний Промес вернулся в профессиональный футбол, подписав трудовой договор с клубом «Дубай Юнайтед» из второй лиги ОАЭ.

Стоит сказать, что Глушаков и Промес вместе выступали за «Спартак с 2014 по 2018 год. Известно, что футболисты по сей день в очень хороших дружеских отношениях, ведь именно Глушаков помог Промесу подписать контракт с новой командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Денис Глушаков Квинси Промес Дубай Юнайтед ещё теги

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