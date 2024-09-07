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Клуб РПЛ хочет подписать Зайнутдинова слухи

07 Сентября 2024 • 20:15 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
14.09 19:00

Полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов может вернуться в Российскую премьер-лигу.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Краснодар».

Известный журналист Иван Карпов написал в своем телеграм-канале, что в России действительно есть интерес к 26-летнему футболисту. При этом Зайнутдинов вряд ли покинет Турцию этим летом, отметил источник.

Летом 2023 года казахстанский хавбек покинул ЦСКА и перебрался в «Бешикташ». Стоит сказать, что в текущее трансферное окно игрок отказался от перехода в «Зенит».

В нынешнем сезоне Зайнутдинов пока на поле не выходил.

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Бешикташ Краснодар Бактиёр Зайнутдинов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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