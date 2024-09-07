Известна дата Дебюта Промеса в ОАЭ

Стало известно, когда нидерландский нападающий Квинси Промес дебютирует за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.

«Сколько минут он завтра сыграет, я не знаю, но все будет дозировано — главное, помочь игроку, никто не будет делать глупостей и не перегружать его. При этом уверен, что Квинси завтра сыграет», — заявил генеральный директор клуба Илие Чебану в беседе с «РБ Спортом».

Стоит сказать, что 8 сентября дебют Промеса будет неофициальным, ведь в этот день «Дубай Юнайтед» проведет товарищеский матч.

Напомним, минувшим летом Промес стал свободным агентом, так как у него истек контракт с московским «Спартаком».