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Известна дата Дебюта Промеса в ОАЭ

07 Сентября 2024 • 19:43 Комментировать

Стало известно, когда нидерландский нападающий Квинси Промес дебютирует за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.

«Сколько минут он завтра сыграет, я не знаю, но все будет дозировано — главное, помочь игроку, никто не будет делать глупостей и не перегружать его. При этом уверен, что Квинси завтра сыграет», — заявил генеральный директор клуба Илие Чебану в беседе с «РБ Спортом».

Стоит сказать, что 8 сентября дебют Промеса будет неофициальным, ведь в этот день «Дубай Юнайтед» проведет товарищеский матч.

Напомним, минувшим летом Промес стал свободным агентом, так как у него истек контракт с московским «Спартаком».


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Евро-Футбол.Ру,
Илие Чебану Квинси Промес чемпионат ОАЭ Дубай Юнайтед ещё теги
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