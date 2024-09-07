Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в приглашении бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

Как стало известно Sport24, «сине-бело-голубые» все еще сохраняют интерес к Миранчуку, однако сам футболист не рассматривает данный вариант. Более того, 28-летний хавбек в принципе не планирует играть в России, отметил источник.

Напомним, практически всю карьеру Миранчук провел в «Локомотиве», но минувшим летом полузащитник отказался от продления контракта с клубом.

Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Миранчука в шесть миллионов евро.