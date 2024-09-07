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Семшов выделил лучшего тренера РПЛ на старте сезона

07 Сентября 2024 • 19:24 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Бывший наставник «Чайки» Игорь Семшов высказался о том, кто является лучшим тренером чемпионата России после семи сыгранных туров.

«Несмотря на то, что «Зенит» потерял очки в двух играх, команда идет на первом месте. Значит лучший тренер первого отрезка сезона — Семак», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что «Локомотив» Михаила Галактионова и «Спартак» Деяна Станковича тоже смотрелись неплохо, но лучший тот — кто находится на вершине.

В семи турах «Зенит» набрал 17 очков и сейчас лидирует в РПЛ. «Сине-бело-голубые» опережают ближайших соперников на два балла.

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