Семшов выделил лучшего тренера РПЛ на старте сезона

Бывший наставник «Чайки» Игорь Семшов высказался о том, кто является лучшим тренером чемпионата России после семи сыгранных туров.

«Несмотря на то, что «Зенит» потерял очки в двух играх, команда идет на первом месте. Значит лучший тренер первого отрезка сезона — Семак», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что «Локомотив» Михаила Галактионова и «Спартак» Деяна Станковича тоже смотрелись неплохо, но лучший тот — кто находится на вершине.

В семи турах «Зенит» набрал 17 очков и сейчас лидирует в РПЛ. «Сине-бело-голубые» опережают ближайших соперников на два балла.