Сенников: Севикян — игрок ротации, он не усилит «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о переходе вингера Эдгара Севикяна в стан «железнодорожников».

Столичный клуб арендовал 23-летнего футболиста у «Ференцвароша» до конца сезона.

«Не сказал бы, что Севикян усилит «Локомотив», это подписание для ротации. Эдгар футболист такого же плана как Сарвели или Пиняев», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

По мнению эксперта, лучше бы «Локомотив» вернул Антона Миранчука, ведь сейчас у клуба нет альтернативы Алексею Батракову на позиции плеймейкера.

Ближайший матч «Локомотив» проведет 14 сентября против «Оренбурга». Встреча восьмого тура РПЛ должна будет стартовать в 12:00 по мск.