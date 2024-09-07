Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на игру с ФК «10»

Сегодня, 7 сентября, «Краснодар» проведёт товарищеский матч против медийного клуба ФК «10».

Пресс-служба «быков» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке. Стоит сказать, что с самого начала на поле появится форвард Фёдор Смолов.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев (вр), Петров, Коста, Тормена, Гонсалес, Газинский, Козлов, Виктор Са, Батчи, Мозес, Смолов.

Начало поединка между «Краснодаром» и ФК «10» запланировано на 19:00 по московском времени. Стоит сказать, что встреча пройдет на домашней арене кубанского коллектива.