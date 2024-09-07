Кузьмичёв высказался о возможном переходе Джикии в «Локомотив»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв считает, что экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия пригодился бы «Локомотиву».

Эксперт признался, что ничего не знает о защитнике «Альмерии» Монтесе, который в ближайшее время может оказаться в «Локомотиве».

«На мой взгляд, история с приглашением Джикии в «Локо» была бы более интересной», — приводит слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Функционер считает, что трансфер Джикии пошел бы на пользу «Локомотиву» не только в плане спортивной составляющей, но и в медийном плане.

Напомним, после окончания прошлого сезона Российской премьер-лиги Джикия покинул «Спартак» на правах свободного агента.