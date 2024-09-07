В «Локомотиве» уверены, что Севикян усилит команду

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал аренду Эдгара Севикяна у «Ференцвароша».

— Эдгар Севикян совершенно точно усилит команду. Мы очень рады тому, что он присоединился к нам, вернулся, — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Функционер отметил, что Севикян является воспитанником «Локомотива» и ранее уже работал с Михаилом Галактионовым в «Пари НН», поэтому в клубе все довольны трансфером.

Севикян перебрался в «Ференцварош» из «Пари НН» в январе 2024 года. За это время он появился на поле в 17 матчах, забил два гола и стал автором одного ассиста.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Севикяна составляет два миллиона евро.