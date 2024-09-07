В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о ближайших трансферных планах клуба.

Напомним, летний период дозаявок в России длится до 12 сентября.

«Мы уже неоднократно говорили, что нам нужно усилить позицию центрального защитника. В этом направлении ведется работа», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

После семи туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Михаила Галактионова 15 набранных очков.

14 сентября «железнодорожники» встретятся в гостях с «Оренбургом». Начало матча запланировано на 12:00 по мск.