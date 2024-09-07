Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах

07 Сентября 2024 • 18:00 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
14.09 12:00

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о ближайших трансферных планах клуба.

Напомним, летний период дозаявок в России длится до 12 сентября.

«Мы уже неоднократно говорили, что нам нужно усилить позицию центрального защитника. В этом направлении ведется работа», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

После семи туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Михаила Галактионова 15 набранных очков.

14 сентября «железнодорожники» встретятся в гостях с «Оренбургом». Начало матча запланировано на 12:00 по мск.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Сентября
18:11
В «Локомотиве» уверены, что Севикян усилит команду
18:00
В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах
13:07
Булыкин: «Если Севикяну что-то не понравится в «Локомотиве», он не будет сильно напрягаться»
11:37
Смородская: «Не понимаю мотивацию Севикяна вернуться в российский чемпионат»
10:41
Канчельскис: «Локомотив» приятно удивил на старте сезона»
09:43
Фёдоров: «Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант для Миранчука»
06 Сентября
18:22
Кузьмичёв считает, что «Локомотив» может вернуть Антона Миранчука
05 Сентября
17:14
Стоцкий: «Галактионов — это хороший специалист»
04 Сентября
12:16
В «Локомотиве» оценили старт сезона
11:20
Нагорных: «Теперь отступные за Пиняева высокие»
01 Сентября
22:42
Галактионов: «Локомотив» пока не начинал трансферную кампанию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Сборная Испании может потерять Ямаля Соболев и Барриос обсудили свою драку Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Романцев высказался о трансфере Дзюбы в «Крылья Советов» Известны все претенденты на «Золотой мяч»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева
Спортивные новости
СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
19:05 · Россия. Премьер-лига
Сенников: Севикян — игрок ротации, он не усилит «Локомотив»
19:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» ударно провёл первый тайм, но не смог одолеть «Аланию»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на игру с ФК «10»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв высказался о возможном переходе Джикии в «Локомотив»
18:11 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» уверены, что Севикян усилит команду
18:00 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах
17:48 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» раскрыло срок контракта Гомеса
17:41 · Россия. Премьер-лига
Васютин – об оскорблениях «Зенита»: «Победителей не любят»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Сборная России проиграла бы легионерам РПЛ – Петржела
17:29 · Россия. Премьер-лига
Мовсисян уверен, что Сперцян уедет в Европу
17:22 · Россия. Премьер-лига
Семшов отреагировал на серьёзную травму игрока «Зенита»
17:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» уверенно переиграл «Уфу»
16:50 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявило о трансфере бразильца официально
16:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:17 · Россия. Премьер-лига
Васютин высказался о возможном переходе Дзюбы и Джикии в «Акрон»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Угаров предположил, почему Клаудиньо сдал
15:47 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» с Соболевым улетел в Казахстан фото
15:08 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Я не завершил карьеру в сборной России»
14:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» интересен Промес – гендиректор «Юнайтед»
14:46 · Россия. Премьер-лига
В клубе ОАЭ высказались о зарплате Промеса
14:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин выбрал лучшего тренера РПЛ в августе
14:24 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сообщил о разрыве крестообразной связки у защитника
14:08 · Россия. Премьер-лига
Баринов за полтора года 703 раза нарушил ПДД на 642 тысячи рублей
13:33 · Россия. Премьер-лига
У игрока «Зенита» подозрение на разрыв «крестов»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если Севикяну что-то не понравится в «Локомотиве», он не будет сильно напрягаться»
Все новости
Рекомендуем