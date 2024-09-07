«Динамо» раскрыло срок контракта Гомеса

В субботу «Динамо» объявило о переходе в свои ряды атакующего полузащитника Артура Гомеса. Бразилец перебрался в московский клуб из «Крузейро».

За анонсом трансфера 26-летнего Гомеса последовало полноценное объявление. В нём говорится о том, что бразильский футболист заключил с «бело-голубыми» контракт на пять лет – до конца сезона 2028/2029.

Ближайший официальный матч «Динамо» проведёт в воскресенье, 15 сентября. В этот день команда Марцела Лички будет принимать «Ахмат» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. На текущий момент динамовцы занимают шестое место в турнирной таблице.