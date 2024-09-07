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Васютин – об оскорблениях «Зенита»: «Победителей не любят»

07 Сентября 2024 • 17:41 Комментировать

Экс-голкипер «Зенита» Александр Васютин высказался насчёт оскорбительной кричалки о питерском клубе. В последнее время фанаты других клубов часто скандируют фразу: «Зенит» - позор российского футбола».

«Это так много обсуждают и, мне кажется, таким образом искусственно создают этому повышенное внимание. Почему кричат – не знаю. Наверное, победителей не любят», - цитирует Васютина «Чемпионат».

Васютин считает, что болельщики на трибунах должны первым делом поддерживать свои команды, а не оскорблять команду-соперника.

Напомним, что в летнее трансферное окно Александр Васютин перебрался в «Акрон».

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Евро-Футбол.Ру,
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