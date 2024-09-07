Сборная России проиграла бы легионерам РПЛ – Петржела

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», высказался о возможном товарищеском матче между сборной России и сборной легионеров Российской премьер-лиги. По мнению Петржелы, такой матч был бы более интересным, чем матч против Вьетнама, который команда Валерия Карпина на днях выиграла со счётом 3:0. Экс-рулевой «Зенита» считает, что сборная легионеров оказалась бы победителем.

«Не знаю, в каком состоянии находится сборная России, но мне кажется, что команда легионеров РПЛ обыграла бы их. Нет сомнений. Особенно если бы играли все бразильцы «Зенита», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Отметим, что сборная России из-за санкций уже два с половиной года проводит только товарищеские матчи.