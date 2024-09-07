Мовсисян уверен, что Сперцян уедет в Европу

Экс-футболист «Краснодара» Юра Мовсисян поделился мнением о будущем хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян еще молодой игрок с большой перспективой. Я уверен, что рано или поздно он в любом случае уедет играть в европейскую лигу», — заявил Мовсисян Metaratings.

По мнению эксперта, Сперцян быстро и правильно прогрессирует, главное — продолжать играть на высоком уровне.

В сезоне-2024/25 Сперцян принял участие в 11 играх во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

Рыночная стоимость 24-летнего полузащитника, по данным Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.