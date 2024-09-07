Семшов отреагировал на серьёзную травму игрока «Зенита»

Российский тренер Игорь Семшов высказался о травме, которую получил защитник «Зенита» Сергей Волков.

Ранее стало известно, что 21-летний футболист порвал крестообразную связку на тренировке.

Семшов заявил, что Волков был для «Зенита» игроком ротации, но в любом случае это потеря для команды.

«Он особо не впечатлил, но и не портил картину в команде. Сергей еще не адаптировался в «Зените», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Волков присоединился к «Зениту» минувшим летом. В футболке санкт-петербургского клуба он принял участие в шести матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.