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Семшов отреагировал на серьёзную травму игрока «Зенита»

07 Сентября 2024 • 17:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Российский тренер Игорь Семшов высказался о травме, которую получил защитник «Зенита» Сергей Волков.

Ранее стало известно, что 21-летний футболист порвал крестообразную связку на тренировке.

Семшов заявил, что Волков был для «Зенита» игроком ротации, но в любом случае это потеря для команды.

«Он особо не впечатлил, но и не портил картину в команде. Сергей еще не адаптировался в «Зените», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Волков присоединился к «Зениту» минувшим летом. В футболке санкт-петербургского клуба он принял участие в шести матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

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