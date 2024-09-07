«Динамо» объявило о переходе в свои ряды атакующего полузащитника Артура Гомеса. Московский клуб сообщил об этой новости посредством публикации анимации в социальных сетях. За «бело-голубых» Гомес будет выступать под номером 11.

В московское «Динамо» Гомес перебрался из «Крузейро». Согласно данным известного портала Transfermarkt, московский клуб заплатит за 26-летнего бразильца 5 миллионов евро.

На текущий момент «Динамо» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на четыре зачётных балла.