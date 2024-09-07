Васютин высказался о возможном переходе Дзюбы и Джикии в «Акрон»

Голкипер «Акрона» Александр Васютин ответил на вопрос, могут ли Артём Дзюба и Георгий Джикия усилить тольяттинский клуб.

«Если руководство и тренерский штаб посчитают, что они подойдут команде, то почему нет? Главное, чтобы это было полезно команде в плане достижения результата», — приводит слова Васютина «Чемпионат».

После окончания прошлого сезона Джикия покинул «Спартак» на правах свободного агента. То же самое касается и Дзюбы, который последние полтора года выступал за «Локомотив».

Напомним, 29-летний Васютин присоединился к «Акрону» минувшим летом. В составе команды он принял участие в трех матчах во всех турнирах, пропустил два гола и один раз смог оставить свои ворота на замке.