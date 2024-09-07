Угаров предположил, почему Клаудиньо сдал

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров поделился комментарием об игре полузащитника «сине-бело-голубых» Клаудиньо.

«Наверное, не самая лучшая форма Клаудиньо на старте сезона связана с тем, что он не полностью готов физически. Может быть, есть еще какие-то проблемы», — приводит слова Угарова Legalbet.

При этом эксперт считает, приход Глушенкова вряд ди можно назвать причиной спада Клаудиньо.

В текущей кампании 27-летний хавбек принял участие в девяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

После семи туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков.