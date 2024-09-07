«Зенит» отправился в Казахстан, где в воскресенье команда проведёт товарищеский матч против «Кайрата». Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба питерского клуба. Стоит отметить, что на игру отправился нападающий Александр Соболев, который пополнил состав «сине-бело-голубых» относительно недавно. В матче с «Кайратом» Соболев может впервые сыграть за «Зенит».

Матч между «Зенитом» и «Кайратом» стартует 8 сентября в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.