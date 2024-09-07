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Бывший тренер «Спартака» уверен, что «Зенит» даст шанс конкурентам эксклюзив

07 Сентября 2024 • 16:10 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансферной политике «красно-белых» и перспективах в борьбе за первое место. 

- «Спартак» собирается подписать защитника Рикарду Мангаша. Эта покупка обоснована, учитывая, что в обороне у «Спартака» сейчас все в порядке?

- Я не могу понять позицию клуба в том плане, что если приобретают футболистов, что делать с теми, кто есть. Их надо куда-то трудоустраивать, потому что есть перебор хороших игроков на одну и ту же позицию. Ребятам нужна практика. Не знаю качеств Мангаша, но на этой позиции выступают хорошие, квалифицированные футболисты. 

- Недавно еще купили центрального защитника Абену, который оставил хорошее впечатление по первой игре.

- Пока сложно по нему что-то сказать, потому что не было еще матчей, где его можно проверить. Были только встречи с клубами, которые уступают в классе. С ними невозможно проверить игрока, а тем более защитника. Вот когда «Спартак» сыграет с кем-то из первой пятерки – тогда можно будет делать выводы. 

- Также писали про интерес «Спартака» к Глебову. Это хороший вариант для усиления средней линии?

- Да. Зрелый футболист, в расцвете сил, да еще и россиянин. Он нужен на эту позицию. Он сильнее Зобнина и Умярова. Глебов умеет играть и в обороне, и в организации атаки. Не случайно у Карпина он ключевой футболист.  

- Как относитесь к активности «Спартака» на трансферном рынке?

- Очень хорошо. Значит, руководство клуба смотрит вперед и хочет усилить команду.

- Можно сказать, что «Спартак» не угадал с нападающим Жозе или рано делать такие выводы? 

- Пока сложно говорить. Но если клуб с ним не угадает, нападающему всегда можно найти работу. Его легче трудоустроить, чем защитника и полузащитника. 

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- На сегодняшний день перспективы «Спартака» в сезоне вызывают у вас оптимизм?

- Да. Он в состоянии бороться за чемпионство и Кубок России. Есть серьезный тренер и игроки, которые сейчас появились в команде, хотят проявить себя. Это видно. «Зенит» даст шанс конкурентам, потому что команда пресытилась победами. А когда это происходит, заставить футболистов, особенно бразильцев, играть с максимальной самоотдачей очень сложно. Семаку предстоят найти своей команде мотивацию.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин

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