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Александр Мостовой высказался о возможном приобретении защитника Мангаша эксклюзив

07 Сентября 2024 • 15:43 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о трансферной политике команды Деяна Станковича. 

- Пишут, что «Спартак» собирается подписать защитника Рикарду Мангаша, который в выходные прилетит в Москву на медобследование. Эта покупка обоснована, учитывая, что в защите у «Спартака» сейчас все в порядке?

- Уже много раз мы говорили о том, что приходят новые люди и по-новому метут. Было бы странно, если бы в «Спартак» пришел новый спортивный директор и сказал, что нам никто не нужен. На этом все зарабатывают деньги. При Абаскале незаменимым защитником был Дуарте. Сейчас никто не знает, где он. Вроде бы выставлен на трансфер. А что касается Мангаша, если он нормальный игрок, значит, нормальный. В принципе все, кого «Спартак» купил, хорошие ребята. Да и те, кто был, тоже неплохие. При Абаскале Бонгонда сидел в запасе, сейчас он играет. 

- Недавно купили центрального защитника Абену, который оставил хорошее впечатление по первой игре. Кого-то из российских ребят посадят на лавку, если купят еще и Мангаша? 

- Наверное. Если футболист слабее, почему он должен играть? Все стандартно. Другое дело, надо понять возможности ребят. Но Станкович сам был футболистом и понимает, кто сильнее, а кто слабее.  

- Также писали про интерес «Спартака» к Глебову. Это хороший вариант для усиления средней линии? 

- В «Спартаке» своих ребят уже столько в середине поля. Ну, куда? Вот с нападающими получилось нормально. Соболева отдали в «Зенит», оттуда ушел Сергеев, Изидор. До этого тоже все спрашивали, где он будет играть. Сейчас там три нападающих. Один может заболеть, другой - получить травму. Так и в «Спартаке». Вроде игроков много, потом смотришь, да нет, нормально.

- Возвращаясь к Глебову, прошла информация, что «Спартак» притормозил с переговорами по нему из-за Умярова, который неплохо смотрится на этой позиции. Вы с этим согласны?

- Все его хвалят, а я нет. Обычный футболист, как и многие. Сейчас привезет что-нибудь и все. Пока он просто не привозит, как делал это при других тренерах. По мне Пруцев сильнее.   

- Вы сказали, что все, кого купил «Спартак», хорошие футболисты. Вы поняли, кто такой нападающий Жозе и на что он способен?

- Судить надо по результату. Если команда займет первое место, тогда можно сказать, что «Спартак» угадал с приобретениями.

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- На сегодняшний день перспективы «Спартака» в сезоне вызывают оптимизм?

- «Спартак» с такими возможностями, деньгами должен с закрытыми глазами быть в тройке и каждый год претендовать на первое место. Другое дело, что за двадцать лет команда один раз становилась чемпионом. И это беда. Там много нефутбольного. Надеюсь, сейчас будет по-другому.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой

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