Глушаков: «Я не завершил карьеру в сборной России»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков настроен ещё сыграть за сборную России.

«Я бы поехал играть в Ханой за сборную, в любой игре сыграю – карьеру в национальной команде не завершил ещё», - цитирует Глушакова «РБ Спорт».

По ходу сезона 2024/2025 Денис Глушаков отпразднует свой 38-й день рождения. В последний раз за сборную России полузащитник играл в марте 2018 года в ходе подготовки к домашнему чемпионату мира.

Отметим, что в последние годы сборная России проводит только товарищеские матчи из-за санкций, которые ввели УЕФА и ФИФА. Когда эти санкции могут быть сняты, пока сказать сложно.