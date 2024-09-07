«Спартаку» интересен Промес – гендиректор «Юнайтед»

Илие Чебану, работающий на должности генерального директора клуба «Юнайтед» из Дубая, дал комментарий о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак». На днях нападающий заключил контракт с клубом из ОАЭ.

По словам Чебану, он общался с генеральным директором «Спартака» Олегом Малышевым. Московский клуб поддержал Промеса и выразил радость от того, что у игрока будет возможность играть на профессиональном уровне. Обсудили функционеры и возможный будущий трансфер.

«Конечно, обсудили, что Квинси становится игроком нашей команды. «Спартак» заинтересован, чтобы он вернулся при определённых юридических обстоятельствах, если всё хорошо завершится для Промеса», - цитирует Чебану «РБ Спорт».

Напомним, что контракт Квинси Промеса со «Спартаком» истёк летом.