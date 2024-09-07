В клубе ОАЭ высказались о зарплате Промеса

Илие Чебану, который занимает пост генерального директора в клубе «Юнайтед» из Дубая, высказался о заработной плате нападающего Квинси Промеса. На днях было объявлено о том, что нидерландский футболист заключил трудовое соглашением с клубом из ОАЭ.

«Он перешёл к нам как свободный агент, но его зарплата – это где-то 15 процентов годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть», - цитирует Чебану «РБ Спорт».

Напомним, что с лета Квинси Промес находился без клубной прописки после истечения срока контракта со «Спартаком». В конце февраля футболист не смог вернуться в Россию после зимних сборов из-за проблем с законом.