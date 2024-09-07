Булыкин выбрал лучшего тренера РПЛ в августе

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, кто был лучшим тренером Российской премьер-лиги в августе. Экс-игрок «Локомотива» выбрал Мурада Мусаева из «Краснодара».

«Наверное, в прошедшем месяце лучший – Мусаев. Сыграли семи игр в трудных условиях, показали характер. Думаю, что шесть побед подряд говорят о многом», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Если говорить исключительно о Премьер-лиге, то в августе «Краснодар» провёл четыре матча, в которых одержал три победы при одной ничьей. «Быки» сейчас занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на два очка.