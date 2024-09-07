«Зенит» сообщил о разрыве крестообразной связки у защитника

Опасения подтвердились. Защитник «Зенита» Сергей Волков действительно получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. О таких итогах обследования сообщает пресс-служба питерского клуба.

В ближайшее время 21-летний Волков перенесёт хирургическое вмешательство. Сроки восстановления футболиста будут определены позднее.

После таких травм футболисты обычно восстанавливаются очень долго. Не исключено, что Волков в сезоне 2024/2025 больше не сыграет. Впрочем, лучше дождаться более точной информации, которая наверняка появится после операции.

Сергей Волков успел провести за «Зенит» шесть матчей.