Баринов за полтора года 703 раза нарушил ПДД на 642 тысячи рублей

Полузащитник «Локомотива» и национальной сборной России Дмитрий Баринов регулярно нарушает правила дорожного движения на своём Mercedes-Benz G-класса. Как сообщает телеграм-канал Mash, за полтора года Баринов 703 раза нарушил ПДД. Общая сумма штрафов составляет 642 тысячи рублей.

В топ-3 видов штрафа для Баринова входит превышение скорости (388 нарушений), непристёгнутый ремень безопасности (120 нарушений) и проезд по полосе для маршрутных транспортных средств (89 нарушений).

Сроки по штрафам давно истекли, и теперь, если верить источнику, Баринова могут даже арестовать на 15 суток.