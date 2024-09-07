У игрока «Зенита» подозрение на разрыв «крестов»

Футболист «Зенита» мог получить серьёзную травму. У защитника Сергея Волкова имеется подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Повреждение было получено игроком во время тренировки, сообщает «Чемпионат».

Если диагноз подтвердится, то 21-летний Волков долгое время проведёт в лазарете. Вернуться в строй он сможет только следующей весной. Но нужно дождаться официальной информации от питерского клуба.

Сергей Волков перебрался в «Зенит» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Защитник поучаствовал в шести матчах «сине-бело-голубых», не отметившись результативными действиями.