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Булыкин: «Если Севикяну что-то не понравится в «Локомотиве», он не будет сильно напрягаться»

07 Сентября 2024 • 13:07 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
14.09 12:00

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о переходе вингера «Ференцвароша» Эдгара Севикяна в московский клуб на правах аренды.

Булыкин выразил надежду на то, что армянский футболист будет мотивирован выступать за «Локомотив» и постарается проявить себя до зимней паузы.

«Локомотив» при подписании Севикяна ничем не рискует, ведь берёт его в аренду. Аренда — это вариант, когда футболист должен проявить себя, но если ему что-то не понравится, то он не будет сильно напрягаться», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 23-летний Севикян провёл за «Ференцварош» 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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