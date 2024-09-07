Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой посоветовал соперника для сборной России

07 Сентября 2024 • 12:50 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой положительно оценивает идею проведения товарищеского матча между сборной России и сборной легионеров Российской премьер-лиги.

«Я думаю, что РФС стоит организовать такой матч, чтобы сборная России сыграла против сборной легионеров РПЛ. Это будет очень интересно, я бы с удовольствием такое посмотрел. Но раз такого не делают, значит, есть какие-то сложности», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Несколько дней назад комментарий по поводу возможности проведения такого матча давал главный тренер сборной России Валерий Карпин. По его мнению, организовать такой матч вряд ли возможно, поскольку клубы могут не отпустить иностранцев из-за риска получить травму.

Напомним, что субботний товарищеский матч сборной России против Таиланда был отменён из-за тайфуна.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой РПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Сборная Испании может потерять Ямаля Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» Соболев и Барриос обсудили свою драку «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Известны все претенденты на «Золотой мяч»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева
Спортивные новости
Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 «Спартак» переиграл ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
13:07 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если Севикяну что-то не понравится в «Локомотиве», он не будет сильно напрягаться»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой посоветовал соперника для сборной России
12:49 · Россия. Премьер-лига
Пальцев: «Динамо» закрепилось в РПЛ и никого не боится»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Луна: «У «Химок» есть потенциал, чтобы выступить лучше «Балтики»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Васютин раскрыл причину ухода из «Зенита»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Уткин не враг себе, чтобы пойти в команду, которая будет бороться за выживание»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Первые 2-3 матча Соболев просидит на скамейке запасных»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о состоянии защитника ЦСКА Дивеева
11:58 · Россия. Премьер-лига
Психолог сделала вывод о состоянии Соболева
11:55 · Россия. Премьер-лига
Глушаков ответил, хочет ли Промес вернуться в «Спартак»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Месси 100 процентов перешёл бы в «Химки», если бы погода в России была, как в Майами»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Не понимаю мотивацию Севикяна вернуться в российский чемпионат»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Отец Севикяна – о трансфере в «Локомотив»: Эдгар хочет играть в Европе – он на пути к своей цели
11:27 · Россия. Премьер-лига
Станкович, Семак и другие: названы претенденты на звание тренера месяца в РПЛ
11:23 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Мне действительно жаль Джикию»
11:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» - «Ротор»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
11:12 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Полезно проверить себя на таком уровне»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Адамов: «Хотелось бы работать с Адиевым»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Акрона» Васютин высказался о «Зените»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Локомотив» приятно удивил на старте сезона»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Вера: «Гонду из «Зенита» - игрок будущей сборной Аргентины»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Сергеев — большое приобретение для «Крыльев Советов»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Сборная России не может вылететь из Вьетнама
09:56 · Россия. Премьер-лига
Адамов: «Обычно Ташуев играет в атакующий футбол»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Фёдоров: «Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант для Миранчука»
Все новости
Рекомендуем