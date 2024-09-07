Мостовой посоветовал соперника для сборной России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой положительно оценивает идею проведения товарищеского матча между сборной России и сборной легионеров Российской премьер-лиги.

«Я думаю, что РФС стоит организовать такой матч, чтобы сборная России сыграла против сборной легионеров РПЛ. Это будет очень интересно, я бы с удовольствием такое посмотрел. Но раз такого не делают, значит, есть какие-то сложности», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Несколько дней назад комментарий по поводу возможности проведения такого матча давал главный тренер сборной России Валерий Карпин. По его мнению, организовать такой матч вряд ли возможно, поскольку клубы могут не отпустить иностранцев из-за риска получить травму.

Напомним, что субботний товарищеский матч сборной России против Таиланда был отменён из-за тайфуна.