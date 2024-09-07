Пальцев: «Динамо» закрепилось в РПЛ и никого не боится»

Защитник «Динамо» (Махачкала) Валентин Пальцев высказался о выступлении своей команды в Российской премьер-лиге.
«Мы уже закрепились. Нам осталось только забивать голы, реализовывать свои моменты и набирать очки. Со всеми можно играть - это подтверждают наши матчи. Мы никого не боимся», - передает слова футболиста Metaratings.ru.
Напомним, что после семи туров «Динамо» набрало восемь баллов. Махачкалинская команда занимает девятую строчку в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги «Динамо» на домашнем стадионе померяется силами с московским «Спартаком».
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