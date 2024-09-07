Луна: «У «Химок» есть потенциал, чтобы выступить лучше «Балтики»

Легионер калининградской «Балтики» Диего Луна, который в этом сезоне играет за подмосковные «Химки» на правах аренды, поделился мнением о потенциале команды.

«Команда играет в очень интересный и качественный футбол. В «Балтике» мы набрали много очков после зимней паузы, а у «Химок» есть потенциал набирать больше уже сейчас и выступить лучше», - приводятся слова 24-летнего защитника на страницах «Чемпионата».

По итогам семи туров чемпионата России подмосковный коллектив набрал шесть баллов и находится на 13-м месте в таблице. Следующий матч в РПЛ «Химки» сыграют на выезде против «Акрона».