Васютин раскрыл причину ухода из «Зенита»

Голкипер тольяттинского «Акрона» Александр Васютин высказался о своем уходе из петербургского «Зенита».

«Весной пришло понимание, что в «Зените» я не останусь. Было видно, что не доверяют. Что делают выбор в пользу других. Это не чья-то вина или предвзятое отношение ко мне, но это факт», - передает слова Васютина «Чемпионат».

Напомним, что Александр покинул «Зенит» и перешел в «Акрон» минувшим летом. Он присоединился к дебютанту Премьер-лиги в статусе свободного агента.

В текущем сезоне чемпионата России 29-летний вратарь провел один матч, в котором сохранил свои владения на замке.