Дьяков: «Уткин не враг себе, чтобы пойти в команду, которая будет бороться за выживание»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в турецкий клуб «Хатайспор».

По мнению эксперта, Уткин не перейдёт в клуб, который борется за выживание в чемпионате Турции.

«Уткин не враг себе, чтобы пойти в команду, которая будет бороться за выживание. Тем более это не топ-5 чемпионатов мира, а чемпионат Турции. Если он перейдёт, то, возможно, не в команду, которая борется за чемпионство, но в крепкий середняк», — цитирует Дьякова Metaratings.

В текущем сезоне Уткин провёл за «Ростов» семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.