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Дьяков: «Уткин не враг себе, чтобы пойти в команду, которая будет бороться за выживание»

07 Сентября 2024 • 12:28 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
14.09 19:00

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в турецкий клуб «Хатайспор».

По мнению эксперта, Уткин не перейдёт в клуб, который борется за выживание в чемпионате Турции.

«Уткин не враг себе, чтобы пойти в команду, которая будет бороться за выживание. Тем более это не топ-5 чемпионатов мира, а чемпионат Турции.  Если он перейдёт, то, возможно, не в команду, которая борется за чемпионство, но в крепкий середняк», — цитирует Дьякова Metaratings.

В текущем сезоне Уткин провёл за «Ростов» семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виталий Дьяков Даниил Уткин Хатайспор ещё теги

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