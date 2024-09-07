Мостовой: «Первые 2-3 матча Соболев просидит на скамейке запасных»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве, который перешёл в петербургский клуб в конце прошлого месяца из «Спартака».

По мнению эксперта, адаптация Соболева в новой команде может затянуться из-за недостатка игровой практики на старте нынешнего сезона.

«Думаю, первые 2-3 матча Соболев просидит на скамейке запасных. На выход в стартовом составе он вряд ли может рассчитывать. Какое-то время уйдёт на то, чтобы набрать форму и привыкнуть к новым партнёрам», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 14 сентября против ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени.