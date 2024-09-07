Агент высказался о состоянии защитника ЦСКА Дивеева

Футбольный агент Олег Ерёмин, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, высказался насчет состояния здоровья футболиста.
«Игорь продолжает лечиться. Что касается восстановления к ближайшему туру РПЛ, то тут к доктору - я не могу сказать. Но у Игоря ничего серьёзного», - приводятся слова агента на страницах «Чемпионата».
Напомним, что Дивеев покинул расположение сборной России из-за травмы.
В сезоне-2024/2025 защитник провел семь поединков за «армейский» коллектив, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Его трансферный ценник – шесть миллионов евро.
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