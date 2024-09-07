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Психолог сделала вывод о состоянии Соболева

07 Сентября 2024 • 11:58 Комментировать

Психолог Татьяна Маремпольская высказалась о состоянии нападающего Александра Соболева. Недавно футболист перебрался в «Зенит» из «Спартака» по итогам затяжной трансферной саги.

По словам Маремпольской, раньше в интервью было заметно, что Соболев переживает, но теперь всё позади.

«То, как он себя ведёт, показывает, что его состояние от подавленного стабилизировалось, и сейчас Саша чувствует себя уверенно. Главное, он получил всё, чего хотел, все его ожидания сбылись», - цитирует Маремпольскую Sport24.

Психолог отметила, что теперь 27-летний Соболев эмоционально стабилен и уверен в себе.

Напомним, что Александр Соболев подписал с «Зенитом» контракт на три сезона с опцией продления ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Соболев Татьяна Маремпольская ещё теги
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