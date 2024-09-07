Глушаков ответил, хочет ли Промес вернуться в «Спартак»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался насчет возможного возвращения нидерландского нападающего Квинси Промеса в столичный «Спартак».

«Готов ли Промес вернуться зимой в Спартак? Безусловно, он очень хочет вернуться. Но получится у него это или нет - будет решать уже сверхвысшее руководство», - передает слова Глушакова Sport24.

Напомним, что 32-летний нидерландец на этой неделе присоединился к клубу «Дубай Юнайтед», который выступает во втором дивизионе ОАЭ.

Контракт Промеса с «красно-белыми» истек минувшим летом. Он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024-й.